Промяна на движението в Кресненското дефиле и днес

снимка: АПИ

На 27 ноември /четвъртък/ за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Кривия“ на път I-1/E79 в Кресненското дефиле. Промените за пътуващите са въведени от вчера, 26 ноември.

Днес, до 18:00 ч., отново ще бъде ограничено преминаването в лентата в посока София, като превозните средства ще се пренасочват по обходния път, преминаващ успоредно на тунела. Трафикът в лентата за Кулата ще се осъществява без ограничения.

Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта от 50 км/ч., посочват от Агенция "Пътна инфраструктура"

