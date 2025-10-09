Промяна на движението в участък от АМ „Тракия“ в област Ямбол

Снимка: АПИ

От 7 до 18 ч. днес - 9 октомври, движението в платното за Бургас в два участъка с дължина 300 и 110 метра - съответно при 307-и и 308-и км, на АМ „Тракия“ ще се осъществява само в изпреварващата лента поради ремонти на настилката, предупреждават от Агенция „Пътна инфраструктура“.

При изпълнение на дейностите по отсечките в област Ямбол ще бъде поетапно ограничено преминаването в активната и аварийната ленти. Ремонтните работи ще се изпълняват при подходящи метеорологични условия.

От АПИ припомнят, че от 25 септември се извършва текущ ремонт и на близо 200-метров участък на пътен възел „Зимница“ при връзката на първокласния път I-7 Ямбол - ГКПП „Лесово“ и АМ „Тракия“. Отсечката, която е на територията на област Ямбол, е част от директното трасе на път I-7 при 246-км, където е и пътният възел, пресичащ автомагистралата.

При изпълнението на ремонтните работи движението в платното в посока магистралата е напълно ограничено. Трафикът преминава в платното за Ямбол при скорост до 60 км/ч. Няма ограничения при преминаването по директното трасе на АМ „Тракия“. Прогнозният срок за завършване на строително-монтажните работи е 12 октомври т. г.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!