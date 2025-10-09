Промяна на пунктовете за събиране на пътни такси в Гърция

Петел.бг

Независимият орган за публични приходи в Гърция премахва задължителното отпечатване на касови бележки на пунктовете за събиране на пътни такси.

Сред целите са - намаляване на употребата на хартия, опазване на околната среда и ускоряване на преминаването през пунктовете, съобщават гръцките медии, предаде бТВ.

Когато частни лица преминават през магистрали или мостове със система за събиране на пътни такси, отпечатването на касовата бележка вече няма да е задължително.

Квитанцията ще се издава по обичайния начин, но вече няма да се отпечатва.

Тази промяна предлага решение на хроничен екологичен проблем – отказа на шофьорите да изчакат и да вземат разпечатаната касова бележка на пункта. Много често те тръгват веднага след заплащането на таксата.

Според Независимия орган за публични приходи тази мярка допълнително ще облекчи времето за преминаване и ще допринесе за разтоварване на пътната мрежа в страната.

От независимия орган посочват още, че често и периодично получават електронни файлове от концесионерите на магистралите с данни за преминаванията. Това гарантира правилното издаване на касови бележки, независимо дали са отпечатани, или не.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!