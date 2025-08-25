Промяна в движението в тунел „Мало Бучино“ на АМ „Струма“

Снимка: АПИ

Тръбата за Перник на тунел „Мало Бучино“ на АМ „Струма“ ще се почиства и боядисва на 28 и 29 август. За да не се затруднява трафикът дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко. Периодичното почистване на съоръженията е важно за безопасността на движение и по-добрата видимост на шофьорите, информират от Агенция „Пътна инфраструктура“.

За изпълнение на планираните дейности от 22 ч. на 28 август (четвъртък) до 6 ч. на 29 август (петък) временно ще бъде ограничено преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка.

През следващата нощ - на 29 август, от 22 ч. до 6 ч. на 30 август (събота) в същата тръба ще се боядисват стените. Пътуващите към Перник ще преминават двупосочно в тръбата за София на тунел „Мало Бучино“.

През следващата седмица същите дейности ще бъдат изпълнени и в тръбата за София, като трафикът ще преминава двупосочно в обновената тръба за Перник.

От 22 ч. на 1 септември (понеделник) до 6 ч. на 2 септември (вторник) временно ще се ограничи преминаването за подмяна на пана на стените, а през нощта на 2 септември от 22 ч. до 6 ч. на 3 септември (сряда) за почистване и измиване на тунела.

От 22 ч. на 3 септември до 6 ч. на 4 септември в тръбата за София ще се боядисват стените на съоръжението.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

