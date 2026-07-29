Промяна в пункта за издаване на регистрационни карти на чужденци с временна закрила във Варна

Снимка ОДМВР - Варна

От 01.08.2026 г., временно се пренасочва пункта за издаване на регистрационни карти на чужденци с предоставена временна закрила в Република България от Областна дирекция на МВР - гр. Варна, ул. „Сан Стефано“ №1 в Първо Районно управление на МВР - гр. Варна ул. „Парижка комуна“ № 30.

Лицата, които желаят да получат карта за първоначална регистрация на територията на област Варна, могат да подадат писмено заявление в следните пунктове:

· гр. Варна, 1-во Районно управление на МВР ул. „Парижка комуна“ №30;

гр. Варна, 3-то Районно управление на МВР бул. „Ян Хунияди“ №5;

гр. Варна, 4-то Районно управление на МВР ул. „Средец“ №63;

гр. Варна, кк „Златни пясъци“, 5-то Районно управление на МВР;

гр. Аксаково, Районно управление на МВР Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ №64;

гр. Бяла, Полицейски участък Бяла, ул. „Андрей Премянов“ №14;

гр. Девня, Районно управление на МВР Девня, ул. „Базилика“ №2;

гр. Провадия, Районно управление на МВР Провадия, ул. „Юрий Венелин“ №1.

Пререгистрация се осъществява в териториалните поделения на Държавна агенция за бежанците (ДАБ ) при МС, съобщиха от варненската полиция.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!