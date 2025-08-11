реклама

Промяна в срещата САЩ - Русия?

11.08.2025 / 19:20 2

Снимка: Президентство на Русия

Американският президент Доналд Тръмп изненадващо заяви, че ще пътува за Русия за среща с Владимир Путин. 

Тръмп каза това по време на пресконференция в Белия дом, съобщава БНТ. 

Не е ясно дали американският президент е направил неволна грешка. Защото срещата е предварително планирана за американския щат Аляска на 15 август.

Според Би Би Си американският президент се е объркал.

 

kjk (преди 1 час)
Рейтинг: 135505 | Одобрение: 15400
Нормално за Перкото, утре може и в Антрактида да е!!!:devil::woot::devil:
TAURUS (преди 1 час)
Рейтинг: 430 | Одобрение: 100
А, може би Аляска отново да бъде част от Русия?
Чеда сме ние на морето!

