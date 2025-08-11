Промяна в срещата САЩ - Русия?
Снимка: Президентство на Русия
Американският президент Доналд Тръмп изненадващо заяви, че ще пътува за Русия за среща с Владимир Путин.
Тръмп каза това по време на пресконференция в Белия дом, съобщава БНТ.
Не е ясно дали американският президент е направил неволна грешка. Защото срещата е предварително планирана за американския щат Аляска на 15 август.
Според Би Би Си американският президент се е объркал.
