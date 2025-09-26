Промяна за ДДС

Пиксабей

Да се повиши прагът на задължителна регистрация на фирми по ДДС, предвиждат промени в Закона за данъка върху добавената стойност, внесени от депутати от ПП-ДБ в парламента. В момента прагът за регистрация е 100 000 лева, като с промените се предвижда той да стане 166 000 лева, предаде Парите ни.



Според вносителите целта е да се намали административната и финансова тежест на малките и микро предприятията и да се стимулира предприемачеството, като се подобри бизнес средата в страната. Друг очакван ефект е изсветляването на икономиката.

Повишаването на прага на регистрация ще освободи хиляди малки търговци, занаятчии, стартиращи компании и свободни професии от тази административна тежест, пише в мотивите към законопроекта.



По време на кабинетите на Кирил Петков и Денков прагът за регистрация по ДДС бе увеличен поетапно – първо от 50 000 лева на 100 000 лева, а след това на 166 000 лева. Сегашното правителство върна прага на 100 000 лева.



Депутатите признават, че това ще доведе до намаление на приходите от ДДС, но според тях това ще бъде краткосрочно, като ефектът ще бъде компенсиран от увеличаване на икономическата активност, по-високи корпоративни данъци, осигуровки и данък върху доходите на физическите лица, вследствие на по-голям оборот, създаване на нови работни места и по-високи заплати.

