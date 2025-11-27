Промяна за инвалидните пенсии

Пиксабей

Правителството разработва пътна карта за усъвършенстване на пенсионната система на България, която ще включва мерки, насочени към задължителното и допълнителното пенсионно осигуряване, съобщава министърът на труда и социалната политика в отговор на депутатски въпрос. Пътната карата ще бъде представена, след приключване на бюджетната процедура пред Народното събрание, допълва той.



Друга мярка в пътната карта ще бъде справяне със злоупотребите с пенсиите за инвалидност. На първо място трябва да се има предвид, че пенсиите за инвалидност се отпускат въз основа на издадено експертно решение на ТЕЛК. Това решение дава и редица други права на гражданите – данъчни облекчения, освобождение от заплащане на винетна такса и др., напомня министърът.



Системата на медицинската експертиза е от компетентността на министъра на здравеопазването, с когото сме започнали работа за подобряване на качеството на медицинската експертиза и контрола върху нея, казва Гуцанов. Той счита, че, ако има злоупотреби, които водят до неправомерно ползване на права, трябва всички институции да обединят усилия, за да се сведат до минимум „фалшивите” решения от ТЕЛК и НЕЛК и болнични листове. Има хора, които се възползват от възможността за ползване на различни права, предвидени за хората с увреждания.



Относно дефицита в Държавното обществено осигуряване министърът посочва, че от 2000 г. постъпващите приходи по бюджета на ДОО са по-малко от разходите. Поради тази причина всяка година в него се предвижда получаване на допълнителен трансфер от държавния бюджет за покриване на недостига от средства. Пред 2015 г. този трансфер е възлизал на 4,476 млрд. лева, през 2019 намалява до 3,624 млрд. лева, а за 2024 г. вече е близо 11 млрд. лева. За тази година допълнителните пари от бюджета са в размер на 11,705 млрд. лева, става ясно от данните на НОИ.



Прогнозите са за запазване на зависимостта от държавния бюджет на фондовете на Държавното обществено осигуряване и занапред, посочва социалният министър.

Основната причина за финансовата нестабилност на ДОО са демографските процеси. Населението застарява, хората в трудоспособна възраст намаляват за сметка на тези в надтрудоспособна възраст. Това води до намаляване на хората, които правят вноски в системата, за сметка на онези, които черпят от нея, пише Гуцанов.



Неблагоприятно въздействие оказва и ниският размер на осигурителната вноска за фонд „Пенсии”, недекларираният труд, плащанията от пенсионната система, без да се отчита осигурителния принос на човека, максималният и минималният осигурителен доход, които не отговарят на достигнатите нива на доходите, както и зачитането на действителен осигурителен стаж, без реално да са внасяни осигурителни вноски, категоричен е министърът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!