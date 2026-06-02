Прощаваме се с Любен Дилов-син на 5 юни

Снимка: Булфото

Погребението на писателя, сценарист и депутат Любен Дилов-син ще се състои на 5 юни. Това бе съобщено на неговата фейсбук страница от семейството му.

Ето какво гласи постът:

"Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък."

Ще изпратим нашия баща, дядо, приятел, неповторимия, непрежалимия ни

Любен Дилов-син,

на 5 юни 2026 г. от 15.00ч. в храм "Света София".

От семейството".

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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