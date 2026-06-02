Прощаваме се с Любен Дилов-син на 5 юни
Снимка: Булфото
Погребението на писателя, сценарист и депутат Любен Дилов-син ще се състои на 5 юни. Това бе съобщено на неговата фейсбук страница от семейството му.
Ето какво гласи постът:
"Умираме по малко със смъртта на всеки свой близък."
Ще изпратим нашия баща, дядо, приятел, неповторимия, непрежалимия ни
Любен Дилов-син,
на 5 юни 2026 г. от 15.00ч. в храм "Света София".
От семейството".
Редактор "Екип на Петел",
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