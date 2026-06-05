Прощаваме се с Любен Дилов-син

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Днес се прощаваме с Любен Дилов-син.

Поклонението пред писателя, журналиста, политика, продуцента, сценариста и телевизионния водещ ще е днес в 15:00 ч. в столичния храм "Света София", предава БНР. Той почина във вторник на 61-годишна възраст след масивен инфаркт, получен в Италия през април.

Любен Дилов-син така и не можа да се закълне като депутат.

“От някои неща просто не мога. Мисля, че мога и без журналистика, без писане много трудно, без политика със сигурност доста лесно. Но най-трудно ще ми е да се откажа от гмуркането. Тези неща, уж хобита, всъщност се оказва, че са част от теб”, сподели преди известно време Любен Дилов – син в предаване на БНТ.

Любен Дилов-син е роден на 19 ноември 1964 г. в София. Син е на писателя Любен Дилов.

Дилов-син беше депутат в 40-то, 45-тото, 46-тото, 47-тото, 48-тото, 49-тото, 50-тото, 51-ото Народно събрание. Той бе избран за депутат в 52-рото, но не положи клетва.

Редактор "Екип на Петел",

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