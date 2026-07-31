Прощаваме се с акад. Васил Казанджиев

Снимка: Булфото

Прощаваме се днес, 31 юли, с акад. Васил Казанджиев (1934-2026). Опелото е от 11:30 ч. в столичната църква „Света София“, съобщиха от БАН.

Един от най-изтъкнатите и големи български композитори, диригент и педагог, почина тази седмица на 91-годишна възраст, отбелязва БТА.

„Акад. Казанджиев е забележителна фигура в българския културен живот. Като творец-композитор заема челна позиция сред най-новото творческо поколение у нас. Ползва се с голяма популярност заради изключителната му техника на реализация, финият му усет за колорит на звука и перфектното оформяне на цялостната партитура. Дълъг е списъкът на неговите творби – над 180 опуса. Акад. Казанджиев е създал 8 симфонии, между които симфония „Вечна светлина”, посветена на Добрин Петков“, припомнят от БАН.

Редактор "Екип на Петел",

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