Простреляха мъж с ловна пушка на улица в Плевенско

Простреляха мъж с ловна пушка в Плевенско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в Койнаре на 22 ноември.

На улица в града 48-годишен мъж, по непредпазливост, е произвел изстрел със законно притежаваното си оръжие и е ранил в крака 40-годишен свой съгражданин.

Пострадалият мъж е настанен в болница в Плевен - без опасност за живота. Стрелецът доброволно е предал пушката си. Алкотестовете и на двамата са отрицателни.

Взети са и проби за наличие на наркотици. За случая е сезирана прокуратурата, предаде Дарик.

