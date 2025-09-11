Просветният министър: Никой няма да учи религия против волята си

Булфото

Бъдещи промени в учебните програми предвиждат повишаване финансовата грамотност на българските ученици. Такива има и в момента, но те не са достатъчни, тъй като последните промени са от преди девет години, заяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Той допълни, че засега няма да се наложи подмяна на учебниците, които използват българския лев като образователно средство, а след приемането на еврото, допълнителни материали ще помогнат на подрастващите да се научат да боравят и смятат с новата валута.

Красимир Вълчев е категоричен, че нито един ученик няма да учи религия и добродетели насила, предаде БНТ.

"В тези часове учениците ще се учат на взаимно уважение, толерантност, доброта. В никакъв случай няма да се проповядва култура на разделение, каквито тези се налагат манипулативно в публичното пространство. Родителите разбраха основните неща, които казахме - нито едно дете няма да бъде принуждавано да учи религия, въпреки волята му. Единственото, което правим, е да разширяваме достъпа до обучение по религия. Религия има и в момента в българската образователна система, нищо драматично не се е случило", заяви министърът на образованието.

