Просветнният министър: Будителите на България не са само в миналото

Днес отдаваме почит към редица от най-ярките личности в историята ни - книжовници, учители, творци и революционери. Към тези, които съхраниха идентичността ни и положиха основите на съвременната българска нация. Които посяха стремежа към знания и издигнаха просветата като най-висша ценност, с тези думи се обръща министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в приветствието си за Деня на народните будители, отправено до учители, преподаватели, учени, дейци на културата и просветата, до ученици и студенти, съобщи пресцентърът на ведомството, цитиран от БТА.

Будителите на България обаче не са само в миналото. Всеки от нас може да бъде поне мъничко будител във всеки един ден. Като възпитава децата в добрина и патриотизъм. Като ги мотивира да учат, като подкрепя учителите им, като ги учи да уважават другите. Като проявява в ежедневието си мъдрост и професионализъм, и вярва в ценностите на образованието и духовността, отбелязва образователният министър.

Той казва, че живеем във времена на големи промени, на нови предизвикателства, възможности, но и изпитания. За да преминем през тях като проспериращо, силно и хармонично общество, разчитаме на най-ярките примери на съвременното будителство - учителите, преподавателите във висшите училища, учените, хората на духа и културата.

"Всички Вие, които сте се посветили на тази мисия, изграждате бъдещето на България - не само като пазители на духовността и вдъхновители на знания, но и като създатели на нови хоризонти. От Вашия труд и отдаденост в най-голяма степен зависи дали страната ни ще бъде сред държавите, които не просто следват, а създават възможности за развитие на съвременния свят. Защото в епохата на изкуствения интелект и задълбочаващата се дигитализация именно силата на мисълта и творчеството ще определят успеха и мястото на всяка държава и на отделния човек", с тези думи се обръща министър Вълчев към всички, към които отправя приветствието си.

