Протеини и суроватъчен - каква е истината зад тези популярни добавки?

Не е нужно да сме спортисти, за да чуем за протеини във фитнеса, на работа или дори в магазини. Навсякъде ги рекламират - в шейкове, в барчета, пудри и дори бисквити, но никой не знае всъщност какво представляват. Те са градивният материал на нашето тяло, защото изграждат мускули, коса, кожа, нокти и участват в почти всеки процес.

Когато не ни достигат, усещаме умора, губим сила и възстановяването ни се забавя. След това всички започват да се питат откъде да ги вземем - можем да ядем яйца и риба, но днешното темпо на живот често не ни позволява идеално хранене, в което да успяваме да си осигуряваме всичко нужно за тялото. Ако започнем да ги използваме правилно, резултатите се усещат не само във външния вид, а и в общия тонус, посочват от аптека Мирабел .

Как правилно да използваме протеиновите добавки?

Мнозина смятат, че трябва да се пият само от хора, които тренират всеки ден, но това е мит. Истината е, че протеини са нужни на всички - особено ако се храним набързо, пропускаме хранения или сме под стрес. Най-подходящият момент за суроватъчен продукт е след тренировка или сутрин, когато тялото е гладно за хранителни вещества. Важно е да не прекаляваме - повече не винаги може да значи по-добре.

Една доза дневно е напълно достатъчна за повечето хора. Може да се добавя към мляко, вода, смути или овесени ядки. На вкус вече има огромен избор - ванилия, шоколад, банан и дори бисквитка с крем. С тях можем да имаме пълноценно хранене за минута - по-добър сън, по-ясно мислене и повече устойчивост през целия ден.

Какво точно е суроватъчният протеин и защо го хвалят толкова?

Суроватъчен протеин е извлечен от млякото. След като се отдели суроватката при производство на сирене, тя се преработва в прах, който е изключително богат на аминокиселини. Това е най-бързоусвоимият, който можем да дадем на тялото си, защото опива за минути. На пазара има основни форми, всяка със своя особеност:

Концентрат - съдържа се около 70-80% суроватка, останалото са въглехидрати и мазнини. Идеален е за начинаещи и хора без специфични цели за постигане;

Изолат - по-чист вариант, с над 90% и почти без лактоза. Усвоява се по-бързо и е по-подходящ за по-стриктни режими при хора, които тренират;

Хидролизат - най-бързоусвоимият, защото вече е разграден на по-малки пептиди. Обикновено е по-скъп, но е чудесен за след интензивни тренировки.

Изборът зависи от целта - дали просто искаме да поддържаме форма, да качим мускулна маса или просто да се възстановяваме значително по-бързо. Суроватъчен протеин помага за възстановяването на мускулите, но и за задържане на чиста мускулна маса, особено при диети. Не случайно е любим на спортисти, фитнес ентусиасти, а хубавото е, че днес можем да ги намерим онлайн в аптека Mirabel.BG.

Какви са реалните ползи от протеините за ежедневието?

Не става дума само за фитнес и мускули. Когато приемаме достатъчно протеин, се чувстваме по-сити, имаме повече енергия и по-малко желание за сладко. Суроватъчен продукт е идеален за заместител на вечерна закуска - не тежи, но засища. Освен това подпомага за имунната система, защото в себе си съдържа важни аминокиселини, които тялото не може да произведе само, затова му трябва помощ от добавки.

При хора с натоварен график, добавките спасяват цялото положение - просто смесваме една доза и имаме пълноценно хранене. Те не са истинска вълшебна формула, но са един сигурен начин да дадем на организма това, което му трябва най-много - сила, стабилност и бързо възстановяване след като сме били болни.

Може ли суроватъчният протеин да замени храната?

Не е напълно възможно, защото нито един суроватъчен протеин не може да замени нито едно истинско хранене и истинските витамини на плодовете и зеленчуците, но може да помогне, когато нямаме почти никакво време в ежедневието или когато искаме да увеличим приема на протеини без да приемаме излишни калории.

Много хора го използват като следобедна закуска или късно вечер, за да не посягат към сладки неща. Ако го комбинираме с плод, фъстъчено масло или овес, се получава балансирано малко хранене. Най-хубавото е, че този суроватъчната добавка идва от млякото, а не от химическа лаборатория. Просто е концентриран източник на това, от което тялото се нуждае ежедневно, а и те могат да бъдат един чудесен съюзник.

Вижте повече по темата тук .

*публикация