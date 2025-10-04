Протест блокира пътя край Белица

снимка: Булфото

Блокада за един час на републиканския път III-801 организират днес жители на село Белица при 23-ия километър до табелата за селото.

Те настояват за спешно запълване на опасни дупки и рушащи се участъци в отсечката между селата Бърдо и Белица, допълва БНР.

"Пътят през зимния период в това състояние, е опасен! Може скоро да стане и неизползваем", пишат в социалните мрежи организаторите на протестната блокада, която е обявена за 12 часа.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!