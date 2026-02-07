Протест и сблъсъци в Милано срещу зимната Олимпиада

снимка: Пиксабей

В Милано, един от двата града домакини на Зимните олимпийски игри в Италия, се състоя протест срещу тази голяма спортна проява, прераснал в кратки сблъсъци на демонстранти със силите на реда, предадоха световните агенции.

Към края на демонстрацията, насочена срещу организирането на Игрите в италианските планини, няколко десетки души с качулки на главата, започнаха да хвърлят камъни и пиратни по полицаите. Тогава полицията прибягна до водни оръдия и до сълзотворен газ, за да разпръсне протестиращите. Няколко демонстранти бяха арестувани, предаде БТА.

Силите на реда са в максимална степен на тревога след демонстрации в Торино миналата събота срещу затварянето на културен дом на левицата, при което бяха ранени над 100 полицаи.

Сега по време на протеста в Милано демонстрантите носеха плакати, на които изтъкваха поредица от проблеми, свързани с Игрите. Според протестиращите Игрите са вредни от екологична и социална гледна точка и е настъпил финалният им час.

Противници на Олимпиадата критикуват въздействието на инфраструктурата, на новите сгради и на транспорта върху крехката околна среда на планините, както и повсеместното използване на изкуствен сняг, който поглъща повече енергия и вода.

Според други критици на Игрите Милано е станал град, в който не може да се живее заради силното увеличаване на цената на живота и притока на нови богати жители, привлечени от благоприятния данъчен режим.

Според протестиращите това е рефлектирало и върху цените на недвижимите имоти. Властите освен това са похарчили милиарди евро за изграждане на нови пътища, но не и за защита на планините.

Демонстранти критикуваха и решението на властите да изсекат стотици дървета, за да изградят писта за бобслей. Поради тази причина част от демострантите носеха и дървета от картона, които поставиха върху земята.

Протестиращи скандираха и срещу присъствието на агенти на американската Агенция за имиграционен и митнически контрол, натоварени с охраната на американската делегация на Игрите.

Някои от протестиращите носеха и палестински знамена.

