Протест избухна срещу външния министър на Иран

Снимка уикипедия, KHAMENEI.ir

Десетки души са протестирали пред офис на външното министерство в североизточния ирански град Мешхед, предаде АФП.

Демонстрантите са скандирали лозунги срещу външния министър Абас Арагчи след негово телевизионно интервю, в което е коментирал възможността за подписване на мирно споразумение със Съединените щати.

На разпространени в социалните мрежи кадри се виждат жени в черни чадори, които наричат Арагчи „предател“ и развяват червени и черни знамена.

Протестите идват на фона на информации за подготвяно мирно споразумение, подкрепяно от американския президент Доналд Тръмп и с посредничеството на Пакистан. Според публикации по темата договорът среща съпротива сред ирански твърдолинейни среди, които смятат, че той не защитава националните интереси на страната.

Критиците твърдят, че евентуално споразумение би ограничило влиянието на Техеран върху стратегическия Ормузки проток и би довело до прекомерни отстъпки пред Вашингтон.

В телевизионното интервю Арагчи заявява, че обсъжданият документ предвижда премахване на американската морска блокада на ирански пристанища, наложена в отговор на ограниченията, въведени от Иран в Ормузкия проток.

Той подчертава, че „управлението на Ормузкия проток няма да бъде същото както преди“, като определя водния път като ключов инструмент за възпиране на Иран.

В социалните мрежи се разпространяват и други видеозаписи, чиято автентичност не е независимо потвърдена. На тях се чуват призиви за оставката на Арагчи и на председателя на парламента Мохамад Багер Галибаф, който според публикациите участва в преговорния процес.

Международни медии съобщават, че Доналд Тръмп и пакистански представители са изразили надежда споразумението да бъде подписано още в неделя. От Техеран обаче засега остават по-предпазливи относно евентуалните срокове.

Редактор "Екип на Петел",

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