Протест на гръцки фермери спря движението на ГКПП "Илинден – Ексохи"

кадър: БНТ

Ограничено е движението на всички моторни превозни средства по път II-19 Симитли – Гоце Делчев през ГКПП "Илинден – Ексохи", поради протест на гръцки фермери. Това съобщи от Агенция "Пътна инфраструктура".

От АПИ посочват обходен маршрут: по път III-198 Гоце Делчев – Катунци - Марино поле, по АМ "Струма" към ГКПП "Кулата – Промахон".

Шофьорите на камиони над 12 т изчакват на място.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!