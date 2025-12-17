Протест на гръцките фермери и днес спря движението на камиони през Кулата - Промахон
Ограничено е движението на моторни превозни средства над 12 т по път I-1 /Е-79/ София – Кулата през ГКПП "Кулата" – "Промахон", съобщиха от Агениция "Пътна инфраструктура".
Причината за ограничението е протест на гръцки фермери.
Шофьорите изчакват на място.
