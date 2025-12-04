Протест пред МВР с искане за оставката на Даниел Митов

Снимки: Булфото

Граждани протестират пред Министерството на външните работи с искане за оставка на министър Даниел Митов. Събитието е организирано от Гражданско движение БОЕЦ. Протестът е подкрепен и от партия "Продължаваме промяната".

В района има засилено полицейско присъствие. Протестиращите поискаха освен оставката на Митов и тази на правителството, предава БТА.

„Митов трябва да си подаде оставката, защото има лична отговорност. Той трябва си ходи, защото след оставката на правителството не можем да позволим той да пази легитимността на изборите“, каза Георги Георгиев от БОЕЦ пред протестиращите. Той призова недоволните да блокират парламента по време на дебата и гласуването на следващия вот на недоверие.

