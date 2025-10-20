Протест пред СДВР тази вечер след смъртта на момче в софийски мол

кадър: БНТ

Задържаха 15-годишно момче за убийството на негов връстник в столичен мол вчера вечерта. До трагичния инцидент се стигна след сбиване между двамата младежи. Те са имали стар конфликт помежду си. Обвиняемият е криминално проявен. Задържан е около полунощ в квартал "Христо Ботев", където се е опитал да се укрие, предаде БНТ.

Малко след 20:00 часа тази вечер близки и приятели на семейството на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР и призоваха за справедливост. Те поискаха и "доживотна присъда" за заподозрения в убийството на 15-годишното дете.а

