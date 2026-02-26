Протест пред ВСС с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов

Снимки: Булфото

Граждани протестират пред сградата на Висшия съдебен съвет (ВСС) с искане за оставката на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов. В района има засилено полицейско присъствие. Протестът е организиран от "Боец".

Днес Пленумът на Висшия съдебен съвет (ВСС) ще заседава по определянето на временно изпълняващ функциите на главен прокурор, предвижда дневният ред на Пленума, публикуван на сайта на ВСС. Това е единствената точка в дневния ред на Пленума за днес, а заседанието е свикано от служебния министър на правосъдието Андрей Янкулов.

БТА припомня, че снощи граждани протестираха пред Съдебната палата в София със същото искане.

На 16 октомври 2025 г. Пленумът на ВСС реши да не иска от Народното събрание автентично тълкуване на нормата на чл. 173 ал.15 от Закона за съдебната власт (ЗСВ). Решението беше взето единодушно след кратък дебат.

По-рано на 7 октомври, Съдийската колегия взе решение с шест гласа „за" и трима „против" да се отправи предложение до Пленума на ВСС да реши да отправи искане до Народното събрание за автентично тълкуване на чл. 173 ал. 15 от Закона за съдебната власт.

По отношение текста от ЗСВ членовете на Прокурорската колегия приеха, че разпоредбата е неприложима относно изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов и потвърдиха избора му за тази длъжност.

В началото на октомври два състава на Върховния касационен съд отказаха образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов за възобновяване на наказателни дела. Според ВКС Сарафов не може да бъде изпълняващ функциите главен прокурор.

Текстът на чл. 173 ал. 15 се отнася до главния прокурор и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд и гласи: При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от шест месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите.

