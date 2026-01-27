Протест пред парламента срещу участието на България в "Съвета за мир"

снимка: МС

За тази вечер е насрочен граждански протест срещу участието на България в новообразувания "Съвет за мир" на американския президент Доналд Тръмп.

Протестиращите отправят призив страната ни да прекрати всякакво сътрудничество с инициативи, които нормализират насилието и безнаказаността.

Протестът ще се проведе пред сградата на Народното събрание, предаде БНР. Организаторите настояват парламентът да отхвърли ратификацията на подписания в Давос договор, а премиерът в оставка да даде публично обяснение за действията си и да оттегли подписа си.



В разпространена позиция инициаторите посочват, че България не трябва да допуска да бъде използвана като политически параван за прикриване на престъпления срещу човечеството като геноцида в Газа. И допълват, че много от потвърдилите участие в този циничен формат лидери са обвинени във военни престъпления, сексуално посегателство, измами и злоупотреби, възпрепятстване на правосъдието и тежки нарушения на международното хуманитарно право.

Подобни инициативи представляват опит за "изпиране" на международния образ на държави и лидери, отговорни за масова смърт и разрушения, посочват организаторите на гражданския протест.

