Протест пред варненския приют за безстопанствени животни в Каменар днес

Пиксабей

Протест заради нередности, свързани с избора на ветеринарен лекар на приюта за безстопанствени животни, започва в този час пред общинския приют в с. Каменар.

Изразяваме категоричното си несъгласие Юлия Москова да бъде назначена или допусната до работа в Общинския приют за безстопанствени животни – Каменар (ОПБК-Каменар), посочиха доброволци към приюта, които организират акцията.

Протестът ще продължи и пред Община Варна, информира Стефан Курдов, председател на сдружение "Зоопатрули"-Варна. След 10 часа демонстрацията ще бъде преместена пред сградата на Община Варна с озвучителна и видеотехника, съобщи за Радио Варна доброволецът Николай Добрев.

Ние вярваме, че животните в общински приюти заслужават хуманно отношение и професионална грижа, а не компромиси, които водят до страдание и недоверие в обществото, подчертават организаторите на акцията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!