кадър: Нова тв

Протест срещу бюджета и във Франция. Хиляди излязоха по улиците на Париж, за да изразят недоволството си от финансовите съкращения.

В протестните действия се включиха трите най-големи синдикати в страната.

Демонстрациите преминаха под лозунга "Бюджет за социален просперитет".

Протестните действия не засегнаха сериозно работата на администрацията, здравеопазването и образованието, предаде Бтв.

Манифестациите преминаха мирно, без ексцесии и вандалски действия, както обикновено се случва в страната след големи протести.

