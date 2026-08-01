Протест срещу инвестиционно намерение на ТЕЦ "Бобов дол"

кадър: Петел

В село Големо село, община Бобов дол, протестираха срещу инвестиционно намерение на ТЕЦ "Бобов дол" за смяна на скарни устройства в пещите, за да може да се изгарят повече алтернативни горива, каза кметът на селото Васил Васев.

По думите на кмета Васев информация за намерението е получена на 15 юли 2026 г. с цел да не може да се реагира в отпускарския сезон, предаде БТА. „Те искат да увеличат капацитета на изгаряне на алтернативно гориво. В това алтернативно гориво влиза каквото се сетите, като започнем от въглищата, което е основното гориво на тази централа, и стигнем до дървен чипс. И този дървен чипс го добиват от горите“, каза пред протестиращите Васев. Той призова хората да излязат открито с лицата си и да кажат „стига“ на геноцида на територията на централата. Васев посочи, че за да се осъществи инвестиционното намерение, трябва да бъде направена Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС).

„От години живеещите в района на ТЕЦ "Бобов дол" сме заложници на частен интерес за милиони, на предприятие, в което не се инвестира така, че да се гарантира достойният труд на работещите и здравето на семействата. Повтарят ни, че няма алтернатива, а в действителност законът гарантира правото на чист въздух на всеки един от нас“, каза пред протестиращите Даниела Тонева от сдружение „За Разметаница с любов“. Тонева допълни, че за месеците юни и юли 2026 г. държавните органи са наложили три глоби на ТЕЦ "Бобов дол" заради високите нива на замърсяване.

Заместник-председателят на Общинския съвет в Бобов дол Юлия Христова каза, че това не е първият протест срещу централата, в който се включва и посочи, че ТЕЦ "Бобов дол" може да продължи да работи, ако изпълни всички екологични норми на Европейския съюз. „Пътувам доста често. На много места в Европа има заводи за изгаряне на отпадъци, но поглеждайки ги отвън, не можеш да разбереш, че това е завод за изгаряне на отпадъци. Чист въздух и чисти комини“, посочи Христова. Тя изрази надежда, че правителството ще вземе предвид протеста, защото положението в общината по отношение на здравето на хората е трагично.

Протестиращите издигнаха плакати с надписи, сред които бяха „Дишаме отрова“, „България не е димящ комин – тя е планина, река, слънце и свобода“, „Искаме чист въздух“. Протестът бе организиран от кметство с. Големо село и Сдружение „За Разметаница с любов“, и на него присъстваха хора от общините Бобов дол, Дупница и Радомир.

Кметът на с. Големо село Васил Васев призова хората в понеделник от 10:00 часа да блокират промишления път за ТЕЦ "Бобов дол".

Редактор "Екип на Петел",

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