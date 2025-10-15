Протест срещу насилието над деца организират във Варна в четвъртък

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Протест срещу насилието над деца ще се проведе във Варна в четвъртък, 16 октомври. Събитието е с начален час 17.30 и ще се състои пред сградата на Районния съд, предава Радио Варна.

Протестът е провокиран от случая в Каблешково и обвиненията, че учителка от детската градина там е упражнявала тормоз над 4-годишно дете.

Това е втори протест, организиран срещу насилието над деца, във Варна. Такъв се състоя и на 11 октомври, събота. "Ще се съберем отново — защото Варненската прокуратура ще решава дали ще има досъдебно производство", поясняват организаторите. Според тях "случаят е прехвърлен тук заради съмнения в обективността". Присъствието е важно, нека видят, че ни пука, допълват те.

Припомняме, че разследването по досъдебното производство беше прехвърлено на Районната прокуратура във Варна.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!