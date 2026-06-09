Протест срещу поскъпването на тока и парното от юли

Кадри bTV

По-скъпо парно и ток от юли. Това обсъди енергийният регулатор по време на заседание, а недоволни граждани протестираха срещу готвеното увеличение.

Десетки хора се събраха пред сградата на комисията, за да изразят недоволството си срещу повишението средно с 3% на цената на електроенергията и средно с 5% на цената на парното, информира bTV. Те настояха да няма промяна в тарифите.

При топлофикационните дружества е предвидено по-значително поскъпване за абонатите на „Топлофикация София“ – с над 5%, както и за клиентите в Плевен, Варна, Сливен и Русе. В останалите градове очакваното увеличение ще бъде по-малко.

Малко над 3% ще бъде повишението на тарифите за клиентите на ЕВН и „Електрохолд“, а за клиентите на „Енерго-Про“ – малко над 2%.

Редактор "Екип на Петел",

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