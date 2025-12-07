Протест срещу промени в Семейния кодекс за задължително съвместно попечителство

Изображение гугъл мапс

Протест под наслов "Да спрем насилието срещу децата“ ще се проведе пред Съдебната палата в София от 13:00 часа. Гражданската организация "Против задължително съвместно попечителство" предупреждава, че предложените промени в Семейния кодекс могат да удължат и задълбочат насилието над деца чрез съвместно упражняване на родителски права при развод, предава БНР.

Гражданското обединение се противопоставя на въвеждането на принудително съвместно попечителство. Според тях то крие сериозни рискове за децата и жертвите на насилие. Освен това създава условия за продължаване на конфликта между родителите и продължителен контрол от страна на насилника. Критици смятат, че липсва цялостна оценка на въздействието и предупреждават за създаването на паралелни, неясни механизми за извеждане на деца от семейната среда.

Според тях социалните служби, съдилищата и МВР вече са на ръба на капацитета си и новите процедури ще повишат риска от грешки и опасни за децата решения. Гражданското обединение "Против задължително съвместно попечителство" настоява решенията за родителски права да се вземат професионално, по ясна методика, и единствено при доказана полза за детето.

