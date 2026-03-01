Протест срещу скока на цените на водата: Това прилича на безумно крадене

Кадър БТВ

Нови цени на водата влизат в сила от днес. Увеличението засяга повече от 20 ВиК оператора в страната. Най-сериозен е скокът в областите Кърджали и Благоевград. Според решението на Комисията за енергийно и водно регулиране от декември миналата година, поскъпването в Кърджали ще е с над 13%. Следват Благоевград с над 12 на сто, Русе с 9,28% и Враца с малко под 9%, предаде БТВ.



Поскъпването стана причина за протест в Плевен. Според хората парадоксът е, че в града с постоянна липса на вода, драстичен режим и колосални загуби по мрежата, вместо намаление, се предвижда увеличение на сметките.

Бащата на три малки деца Борислав Цветанов припомня какво е да си е заложник на водата месеци наред: „Пълен хаос, това да нямаш вода по 18-20 часа на денонощие е свързано с абсолютно всякакво объркване на ежедневието, нито може да идеш до тоалетна нормално, нито можеш да се изкъпеш. Светът се въртеше около това кога идва водата.“

„Тръбите гърмят ежедневно, имаме по 10-15 аварии на денонощие. Ние имаме 85% загуби на вода и да я плащаме ние“, казва Борислав Цветанов.

Мъжът е лицето и на днешния протест в Плевен. За града, символ на безводието, енергийният регулатор е одобрил нарастване за бита със седем процента, или 2.76 евро за кубик с ДДС. Това събра недоволните на протест.

„Цената е безумна, а качеството ниско, пълна е с кал, бойлерите пълни с кал. Това прилича на едно безумно крадене, всичко натрупано в сметките и всички плащат, това е“, каза Калин Дончев.

От ВиК - Плевен коментираха поскъпването на интернет страницата си с предстоящи крупни инвестиции заради безводието, както и с новите цени, на които дружеството ще купува вода от ВиК - Ловеч.

Протестът беше и срещу високите сметки за ток.

