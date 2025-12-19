Протест срещу уволнението на Цънцарова

Кадър БТВ

Асоциацията на европейските журналисти-България (АЕЖ) свиква протест под надслов "Чашата преля" в защита на водещата на "Тази сутрин" Мария Цънцарова.

По-рано днес стана ясно, че Цънцарова няма вече да води сутрешния блок. bTV още не е коментирала новината, нито самата Цънцарова, предаде OFFnews.bg.

АЕЖ свиква протест в 18:00 ч. на паркинга пред bTV (малкото НДК) и призовава журналистическата общност и гражданите да се присъединят.

"От месеци се води кампания срещу нея в жълтите медии, включително и чрез разпространяване на публикации за нейното сваляне от ефир. Не успяхме да се свържем с представител на телевизията, който да потвърди официално промените, но получихме информация, че новината е била съобщена в редакцията", посочва АЕЖ:

Обезпокоени сме от риска от поредно “опразване на столчета” на критични гласове в българския национален ефир. Призоваваме ръководството на bTV да вземе разумно решение, което не е в разрез с обществения интерес и законодателството, защитаващо свободата на словото. Припомняме, че България е длъжна да изпълнява задълженията си по силата на Европейския регламент за свободата на медиите, който защитава медиите – независимо дали са обществени или публични – от политическа намеса. За съжаление, случващото се с Мария носи усещане именно за това – пореден брутален акт на политически натиск срещу свободната журналистика в България.

Призоваваме колегите им – както от нюзрума на bTV, така от други медии и българските граждани, които са загрижени за демократичните процеси в страната, да се присъединят към нас и да покажем солидарност с водещите.

Елате в 18 ч. на паркинга пред bTV, за да покажем, че чашата на търпението ни към политическото овладяване на медиите е преляла.

