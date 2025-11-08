Протест срещу водната криза затори главният път Велико Търново – Русе

Булфото

Протест срещу водната криза затваря главния път Велико Търново – Русе. Жители на горнооряховското село Поликраище настояват за отговор защо повече от седмица са без вода.

Точно в 11:00 ч. над 200 жители на селото блокираха пътя, който е част и от международното трасе Русе – Свиленград, предаде бТВ.

Хората настояват за яснота и конкретни отговори за състоянието на водата, стигаща до селото, и продължаващото безводие.

Основни причини за липсата на вода са силно компрометираната водопреносна мрежа на селото, която е 42 км, и постоянните аварии на магистралния водопровод, който води към Поликраище.

В селото е обявено и бедствено положение.

От община Горна Оряховица заявиха, че вече изготвят проект за водопровода в селото, започва и ремонт на довеждащия водопровод, който е 850 метра.

„Довеждащият водопровод през местността Бабенец — това е участък от 850 метра, който вече над 30–40 години създава проблеми и често аварира. Той беше включен в инвестиционната програма на ВиК за подмяна до 2029 година. Но тъй като не можем да чакаме дотогава, по предложение на Общински съвет и със съгласието на ВиК извадихме този обект от програмата и ще го финансираме със собствени средства. За целта сме предвидили 850 000 лева от бюджета на общината“, обяви Николай Рашков - кметът на Горна Оряховица.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!