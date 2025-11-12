Протест в Белград, но този път срещу зетя на Тръмп

кадър: БНТ, архив

Стотици сърби, начело със студенти, демонстрираха в Белград срещу плана на властите да съборят бившия Генерален щаб на югославската армия, за да позволят на чуждестранни инвеститори да построят на негово място луксозен хотелски комплекс, свързван с Джаред Кушнер - зетя на американския президент Доналд Тръмп.

Преди четири дни Скупщината подкрепи законопроект, с който класифицира презастрояването на обекта като спешен проект и по този начин ускори процеса по издаване на разрешителни за нов строеж.

Сградата е знакова за сърбите, тъй като бе сред мишените на натовските бомбардировки от 1999 година, отбелязва агенция Франс прес, цитирани от БНР. Компания, свързвана с Кушнер, се сдоби с 99-годишен наем на терена през миналата година, малко след като местните власти отмениха статута му на "културен обект".

Днес президентът Александър Вучич застана зад проекта като посочи, че инвеститорите ще вложат в него поне 650 милиона евро и ще направят Белград много по-привлекателна дестинация за туристи.

