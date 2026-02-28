Протест в Карнобат и Сунгурларе заради разбит път

кадър БНТ

Жители от общините Карнобат и Сунгурларе излязоха на протест заради лошото състояние на главния път Карнобат - Шумен. Те настояват за основен ремонт, защото разбитата настилка създава риск за безопасността, предаде БНТ.

Дупки, коловози и щети по автомобилите – само преди дни жители на Каблешково настояха за спешен основен ремонт на пътя към Бургас. Трасето не е обновявано повече от 35 години, а близо 2000 души се включиха в подписка с искане за незабавни действия.

Катастрофите са ежедневие, а участъкът е единственият път към града и алтернатива от магистрала „Тракия“ към Южното Черноморие.

Преди около година жители на Твърдица, Димчево, Присад и Зидарово протестираха също, заради разбит път. Почти без резултат поне към днешна дата.

По същото време недоволстваха и жители в Община Малко Търново, заради пътя Босна-Визица. Ремонтът там трябваше да приключи до септември 2025г., но все още не е завършен.

