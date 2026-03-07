Протест в Кипър с искане за премахване на британските военни бази на острова

Кадър Youtube

Стотици активисти се събраха днес в центъра на Никозия, за да протестират мирно срещу присъствието на британските бази в Акротири и Декелия на фона на продължаващата война срещу Иран, съобщи в. „Сайпръс мейл“, цитиран от БТА.

След като Кипър получава независимост от Обединеното кралство през 1960 г., Великобритания запазва на острова две военновъздушни бази - Акротири и Декелия, които са британски суверенни територии. В понеделник (2 март) базата Акротири бе атакувана с ирански дронове, изстреляни от Ливан. При атаката нямаше пострадали. Според източници на Кипърската новинарска агенция безпилотните летателни апарати са били изстреляни от сили на свързаната с Иран ливанска групировка „Хизбула“.

Лявото политическо и активистко движение АФОА, което е сред организаторите на днешния протест, посочи, че "използването на британските бази от западните войски е превърнало самите бази, околните райони и критичната инфраструктура на Кипър във военна цел“.

Кипър не участва по никакъв начин, нито възнамерява да се включва във военната операция, каза в началото на седмицата президентът Никос Христодулидис във видеобръщение.

Протестното шествие достигна президентския дворец, а участниците носеха транспаранти с надписи „Кипър не е ваша стартова площадка“ и „Британските бази вън“. Като част от събитието пред президентския дворец беше организиран пърформънс, при който хора легнаха на земята и се престориха на мъртви.

„С разпространяването на регионалната война в много държави, ролята на Кипър в империалистическите планове се задълбочава, поставяйки жителите и народа на Кипър като цяло на опасен и разрушителен път“, посочиха организатори на протеста.

Групата АФОА поиска от правителството „да оттегли подкрепата си за империалистите“, подчертавайки, че Кипър не трябва да се включва във войната, и призова за пълно премахване на британските бази.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!