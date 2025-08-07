Протест в Пловдив заради сеч, хората си искат сянката

кадър bTV

редактор Веселин Златков

Граждани на Източен район в Пловдив протестират срещу сечта на дървета по ул. „Славянска”. Там са отсечени 5 дървета на възраст около 50 години, а други се предвидени за премахване заради ремонт на тротоара. Гражданите са недоволни и са събрали подписи срещу сечта.

Те посочиха пред bTV, че Пловдив е един от най-горещите градове и без сянката, през деня тротоарът става неизползваем. Те допълниха, че дърветата са богатство, а в другите страни има много примери как хем се правят нови тротоари, хем се запазват дърветата.

Недоволните пловдивчани не са против премахването на болните и опасните стволове, но не съгласни техният интерес да бъде пренебрегнати, защото на проектантите и фирмата, която прави ремонта, така ѝ е по-удобно. От община Пловдив отговорят, че както има подписка за спиране на сечта, така има и хора, които я одобряват. Жителите на квартала обаче твърдят, че не познават никой от съседите си, които са за премахването на дърветата.

