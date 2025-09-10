Протест в Русе за освобождаване на младежите
Кадър
|Nikolai Karaneschev
Утре в Русе ще има протест срещу полицейския началник в града Николай Кожухаров, участвал в бой с четирима тийнейджъри на 4 септември.
Протестната демонстрация ще започне в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град.
Организаторите зоват за "свободата на децата на Русе". Четиримата тинейджъри - на възраст от 15 до 19 години - в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.
Ще настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление Кожухаров.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!