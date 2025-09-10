реклама

Протест в Русе за освобождаване на младежите

10.09.2025 / 18:00 1

Утре в Русе ще има протест срещу полицейския началник в града Николай Кожухаров, участвал в бой с четирима тийнейджъри на 4 септември. 

Протестната демонстрация ще започне в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град. 

Организаторите зоват за "свободата на децата на Русе". Четиримата тинейджъри - на възраст от 15 до 19 години - в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.

Ще настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление Кожухаров.

 

robotron2000 (преди 27 минути)
Рейтинг: 50187 | Одобрение: 1862
няма ли да има протест и за другият дангалак дето прегази хора!

