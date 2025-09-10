Протест в Русе за освобождаване на младежите

Кадър

Утре в Русе ще има протест срещу полицейския началник в града Николай Кожухаров, участвал в бой с четирима тийнейджъри на 4 септември.

Протестната демонстрация ще започне в 18 часа пред Съдебната палата в дунавския град.

Организаторите зоват за "свободата на децата на Русе". Четиримата тинейджъри - на възраст от 15 до 19 години - в момента се намират в ареста след решение на окръжния съд.

Ще настояват и за оставката на шефа на областното полицейско управление Кожухаров.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!