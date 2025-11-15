Протест в София срещу 50-метрова сграда

кадър: БНТ

Жители на кварталите „Яворов“ и „Оборище“ протестираха срещу планираното изграждане на 50-метрова сграда на кръстовището на ул. „Черковна“ и бул. „Ситняково“. Става дума за бившата баня, която дълги години функционираше като фитнес център.

Наскоро парцелът беше ограден, а старата сграда – бутната. Инвестиционното намерение предвижда 16-етажна жилищна сграда. Местните се притесняват от мащаба на строежа, тъй като трафикът по булевард „Ситняково“ вече е натоварен, и настояват бъдещата сграда да бъде по-ниска и проектът да бъде променен, допълва БНТ.

Съществуващата наредба позволява строителството на 50-метрови сгради на големи кръстовища, което обяснява инвеститорските намерения за високата сграда.

„Няма внесени разрешителни за строеж, има само разрешение за бутане на сградата, обаче знаем, че инвеститорите имат сериозен интерес да започнат строителството преди влизането на еврото, така че подозираме, че дейностите ще започнат много бързо“, заяви Мария Кавалкова.

Милена Алексиев, зам.-кмет на район „Оборище“, допълни: „Преди година и половина имаше протест и оттогава няма никакво движение по преписката. Бутането на сградата не е толкова фатално, въпросът е да не се построи нещо, което да нарушава целия облик на района. Високото строителство не е преобладаващо тук и е логично, тъй като това е стар градски квартал.“

