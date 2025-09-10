Протест в София срещу въвеждането на задължителен учебен предмет „Добродетели и религии“

Снимки: Булфото

Протест под надслов „Училището не е църква, нито джамия“ се проведе пред сградата на Българската народна банка в София срещу предложените промени в Закона за предучилищното и училищното образование, предвиждащи въвеждане на задължителен предмет „Добродетели и религии“.

„Целта на протеста е да привлечем вниманието на обществото към провалите в нашето образование – от ниската функционална грамотност и хаотичните промени до опасността от нови конфликти в училище. Колкото и да ни убеждават, че дисциплината и религията ще решат проблемите – това няма да стане“, заяви Радостина Хлебарова, педагог, психолог и един от съорганизаторите на инициативата. Тя допълни, че чрез новия предмет може да се създадат разделения сред децата по религиозен и етнически разбирания.

Сред присъстващите на събитието бяха депутатите Явор Божанков, Николай Денков и Лена Бориславова, както и други политици, представители на неправителствени организации и сдружения, предава БТА.

Народният представител от ПП–ДБ Явор Божанков предупреди, че „образованието не трябва да се превръща в инструмент за прокарване на идеологии“ и подчерта: „Голямото ми притеснение е свързано именно с намеренията, с хората, които го правят. И смятам, че ние и като граждани, и като родители, аз като политик, всеки според професията и възможностите си, трябва да дадем значителен отпор на това намерение“.

„Дълбоко вярвам в светското образование. Дисциплини, които имат потенциал за индоктринация, не бива да се преподават преди изграждането на критично мислене“, каза Манол Пейков, от Движението „Да, България“.

Протестиращите се обединиха около позицията, че реформите трябва да бъдат основани на реален обществен диалог и да гарантират равноправно участие на ученици, учители и родители в процеса на вземане на решения.

БТА припомня, че в София през май се състояха два протеста под мотото "Училището не е църква". Първият от тях беше организиран на 8 май, на площад "Атанас Буров", срещу който се намира сградата на Министерството на образованието и науката (МОН).

"Най-много ни притеснява, че този предмет "Добродетели и религии" ще създаде по-голямо разделение, отколкото да обедини учениците, като ще ги раздели на религиозно виждане и на атеистично виждане. Това не е нужно в 21-ви век в училищната среда", каза тогава пред журналисти Христо Георгиев, който обясни, че е организатор на протеста и е на 19 години.

Вторият протест "Училището не е църква" се състоя на 15 май. "Излизаме на протест, за да защитим светския дух на българското училище - мястото, където всяко дете трябва да получи знание без натиск и разделение. Против сме въвеждането на задължително религиозно обучение, което грубо нарушава конституционния принцип за отделяне на религията от държавата и поставя под въпрос свободата на мисълта и избор", заявиха тогава участниците в протеста.

