Протест в подкрепа на Благомир Коцев организират в София преди съдебното заседание

Снимка: Булфото

Протест в подкрепа на кмета на Варна Благомир Коцев ще се проведе в София в петък, 12 септември, от 10.30 ч., когато в Софийския градски съд се очаква да започне заседанието за промяна на мярката му за неотклонение.

"Варненци ще протестират за пореден, надяваме се, последен път, срещу задържането на кмета на града – Благомир Коцев. Ще бъдем пред сградата и ще протестираме мирно, без да пречим на заседанието на 25-и съдебен състав на СГС, воден от съдия Ани Захариева. Ще отправим, обаче, ясни послания, каквито звучаха в продължение на 2 месеца по време на осемте поредни протеста в морската ни столица", подчертават организаторите на протеста.

Радио Варна припомня, че на делото в петък ще се гледа искането за промяна на мярката за неотклонение на кмета на морската столица Благомир Коцев. На 29 август защитата на арестувания кмет изпрати до прокуратурата искане за преразглеждане на мярката му за задържане под стража. Във фейсбук-страницата на ПП-ДБ беше публикуван запис с адвоката на Коцев Ина Лулчева, която обясни, че след подаване на искането държавното обвинение е длъжно да го изпрати в съда.

Благомир Коцев и двама общински съветници от "Продължаваме промяната" бяха задържани на 8 юли след сигнал и свидетелски показания на бизнесдамата Пламенка Димитрова за поискан подкуп от 15%, за да спечели тя обществена поръчка. Последваха поредица от протести.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!