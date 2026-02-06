реклама

Протест в подкрепа на шофьора, причинил катастрофата край Телиш

06.02.2026 / 09:24 3

Кадър БНТ

В Сандански започна протест в защита на Димитър Димитров, шофьорът на тежкотоварни автомобили, който отне живота на д-р Цветан Костадинов при катастрофата край Телиш.

Близки и приятели на 46-годишния шофьор продължават да се събират пред сградата на Районния съд в града.

Те са категорични, че техният съгражданин не е убиец, посочва БНТ.

"Нито един шофьор не излиза, за да се превърне в потенциален убиец", гласи един от плакатите.

На протеста присъстват и десетки шофьори на тирове, които признават, че всеки един от тях има десетки нарушения, но това не ги прави убийци.

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
уйчо (преди 30 минути)
Рейтинг: 123593 | Одобрение: 7098
Иде ми да ударя едно шише ракия, да се кача на един ТИР и да мина през това място.
0
0
kris (преди 52 минути)
Рейтинг: 569165 | Одобрение: 108485
Не мога да повярвам това което чета, че има "същества" които защитават престъпника зад волана....Определено този шофьор е убиец....Убил по непредпазливост, но е УБИЕЦ....!!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
0
Уйо (преди 1 час)
Рейтинг: 52055 | Одобрение: 7290
Какво протестират тези нищожества? Шофьора е с отнета книжка за АЛКОХОЛ!!! Та караш тежкотоварен автомобил под въздействието на алкохол, те прави потенциален убиец.

