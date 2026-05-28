Протест в подкрепа на управителя на "Обреди" във Варна

Булфото

Десетки варненци се събраха пред сградата на Община Варна преди началото на сесията на Общинския съвет днес, за да се обявят в подкрепа на настоящия управител "Обреди"-Варна Тодор Генков и настояването той да продължи да заема този пост. Те подчертаха пред Радио Варна, че са доволни от работата с него и настояват на сесия днес той отново да бъде избран.

Зала "Пленарна" се напълни с хора, дошли на заседанието в подкрепа на Генков. Сесията започна с 15-минутно закъснение. Сред протестиращите е адвокат Валентина Атанасова, която сподели, че познава лично Тодор Генков. Оказах се неприятно изненадана, когато разбрах, че г-н Генков е с най-нисък резултат от конкурса и че не е допуснат до второ ниво, поясни Атанасова. Тя припомни, че днес трябва да се вземе окончателното решение на Общинския съвет на Варна за това кой ще заеме този пост.

Сред протестиращите са служители на "Обреди", представители на погребални агенции и хора, благодарни на Тодор Генков.

Служители на "Обреди" създадоха и петиция, критикуваща непрозрачни процедури при конкурса за управител на общинското дружество. Процедурата бе обявена през февруари, явиха се петима кандидати, но до устно събеседване бе допуснат само един. Той е напълно непознат в бранша, а изборът му предстои да бъде утвърден от местния парламент, информираха протестиращите.

