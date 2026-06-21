Протест в столичния квартал "Христо Ботев" срещу разпространението на наркотици

Снимки: Булфото

Жители на столичния квартал „Христо Ботев“ излязоха на протест срещу разпространението на наркотици в района. Демонстрацията се проведе пред Народно читалище „Асен Златаров“. Местни разлепиха собственоръчно изработени плакати с призиви за по-решителни действия срещу дилърите.

Протестиращите настояха за ефективни мерки от страна на полицията и правораздавателните институции, като подчертаха, че проблемът застрашава живота и здравето на децата и младите хора в квартала, предава БГНЕС. Сред основните им искания са засилен контрол и по-активна превенция срещу употребата и разпространението на наркотични вещества.

На място присъства и кметът на район “Слатина” Георги Илиев, който заяви подкрепа за инициативата на местната общност. Той обяви, че ще потърси съдействие от ръководството на полицията още в началото на следващата седмица, за да бъде обърнато по-голямо внимание на ситуацията в квартала.

В протеста се включиха и семейства, засегнати от наркотичната зависимост на свои близки. Те призоваха за повече подкрепа за зависимите и техните семейства, както и за по-сериозни превантивни кампании сред подрастващите.

Редактор "Екип на Петел",

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