Протест в защита на Благомир Коцев във Варна

снимка: Община Варна

Граждани организират протест срещу съдебния произвол и задържането на кмета на града Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов във Варна от 18 ч. пред сградата на Община Варна.

Протестът е под надслов „НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ ДА ИМА ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ И ДА НИ УПРАВЛЯВАТ БУХАЛКИ!“ и цели да заяви несъгласие с предполагаема политическа саморазправа чрез съдебната система, предаде Радио Варна.

