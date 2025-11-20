реклама

Протест в защита на Благомир Коцев във Варна

20.11.2025 / 07:15 1

снимка: Община Варна

Граждани организират протест срещу съдебния произвол и задържането на кмета на града Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов във Варна от 18 ч. пред сградата на Община Варна. 

Протестът е под надслов „НЕ СМЕ СЪГЛАСНИ ДА ИМА ПОЛИТИЧЕСКИ ЗАТВОРНИЦИ И ДА НИ УПРАВЛЯВАТ БУХАЛКИ!“ и цели да заяви несъгласие с предполагаема политическа саморазправа чрез съдебната система, предаде Радио Варна.

 

0
0
MrBean (преди 28 минути)
Рейтинг: 198574 | Одобрение: -1716
Така мотивирано събитието излиза,че не искат да го връщат в града!Споко,той вече е предал и града и народа,от отдавна. 

