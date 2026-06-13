Протест във Варна с искане за оставка на кмета Благомир Коцев

Снимка Булфото

От 14:00 часа днес пред сградата на Община Варна ще се проведе мирен граждански протест, организиран от граждани на град Варна, които желаят публично да изразят своето несъгласие с управлението на общината и да поискат политическа отговорност от кмета на Варна.

Инициатор на мероприятието и лице, подало уведомлението по Закона за събранията, митингите и манифестациите, е Даниел Василев Иванов, който действа в лично качество като български гражданин и не представлява политическа партия, коалиция или друга политическа организация.

Организаторът изрично подчертава, че протестът има граждански характер и не е организиран от политическа партия. Всеки гражданин самостоятелно решава дали да присъства и каква позиция да заеме. Участието е доброволно и представлява упражняване на конституционно гарантираното право на свободно изразяване на мнение и мирно събрание.

Според организаторите през последните месеци в публичното пространство многократно са били правени опити всяка критика към местната власт да бъде представяна като партийна инициатива. Именно поради това считаме за важно ясно да заявим, че протестът е граждански и е отворен за всички жители на Варна независимо от техните политически възгледи.

Основните въпроси, които мотивират участниците, са свързани с управлението на града, състоянието на градската среда, инфраструктурата, чистотата, прозрачността на общинската администрация, общественото доверие към местната власт и необходимостта от по-висока отчетност пред гражданите.

Много жители на Варна споделят усещане за липса на ефективни решения по важни за града проблеми и считат, че е необходимо по-активно обществено обсъждане на посоката, в която се развива общината. Протестът има за цел да даде възможност тези позиции да бъдат изразени публично и мирно.

Данни за събитието:

Дата: 13.06.2026 г.

Час: 14:00 – 17:00 ч.

Място: пространството пред сградата на Община Варна

Форма: мирен граждански протест

Основно искане: поемане на политическа отговорност и оставка на кмета на Община Варна

Организаторите призовават всички участници да спазват обществения ред, закона и правата на останалите граждани. Не се допуска насилие, провокации или действия, които биха могли да застрашат обществения ред.

Редактор "Екип на Петел",

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