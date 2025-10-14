Протест във Варна "срещу завладяната "Д"ържава"

Булфото

Днес, 14 октомври, от 18:00 часа пред Община Варна, свободни варненци излизат на протест, в който за 12-и път ще изразят своя справедлив гняв срещу завладяната „Д“ържава, която все повече заприличва на „Д“иктатура. Това съобщиха във Фейсбук организаторите, близки на арестувания кмет Благомир Коцев.

"Колабиращата ни съдебна система произвежда само несправедливост и произволи. В страната ни почти не останаха законно назначени ръководители на разследващи и обвинители. Съдът и прокуратурата са в открита война. Ненаказани за жертвите в потопи длъжностни лица са на свобода, докато други са в ареста по скалъпени обвинения.", пишат организаторите.

"На този фон нашият законно избран кмет изчаква разследването да изфабрикува поредния звезден свидетел, който така и не идва, гниейки в софийския ГУЛАГ.", допълват още те, като призовават варненци да подкрепят избрания от тях кмет.

