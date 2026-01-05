Протест във Варна заради катастрофата на улица "Дрин"

Булфото

Жестоката катастрофа на улица "Дрин" потресе Варна.

Трагедията стана преди Коледа.

На 22 декември 2025 г. Варна беше потресена от тежка катастрофа на кръстовището между ул. „Дрин” и „Д-р Пискюлиев” до Колхозния (Кооперативен) пазар. Лек автомобил се отклонява от пътното платно, преминава през тротоар и отнема живота на две жени – едната на 52, другата на 79 години, които са били на пазар малко преди празниците. 54-годишният водач на автомобила е бил откаран в болница със слабо изразени травми, пише Нова Варна.

Днес, 5 януари, от 18:00 часа пред Окръжната прокуратура на площад „Независимост”, се организира мирен протест, последван от шествие до мястото на инцидента. Главен инициатор е Петър Станчев – внук на една от жертвите. Според него и други протестиращи, липсва достатъчно информация както от разследващите полицаи, така и от прокурорската институция. Основният призив е обществото и институциите да поемат отговорност и да не допускат инциденти да се потулват.

„Проблемът е всеобщ, не личен. Всеки можеше да е там – нашите близки загинаха, докато просто пазаруваха. Не бива да има бездействие на прокуратурата, шофьорите трябва да знаят, че всяко нарушение има последици“, подчертава пред Радио Варна Станчев. Протестиращите настояват за бързи и прозрачни действия по разследването и за публична информация по случая.

Такива трагедии не са единични и изискват отговорност и ангажираност от всички институции, за да бъде гарантирана безопасността на гражданите. Организаторите изразяват надежда, че протестът ще привлече внимание към необходимостта от мерки за контрол върху движението и отговорност при подобни инциденти.

