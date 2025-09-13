Булфото

Протест за оставка на правителството

Протестиращите се събраха в София пред триъгълника на властта, БНБ и Народното събрание. Според протестиращите "страната ни се намира в упадък — икономически, морален и институционален, а България заслужава управление, което служи на народа, а не на чужди интереси".

