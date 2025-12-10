Протестът: Бургазлии заявиха, че не искат да живеят в такава държава

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Хиляди бургазлии в момента са централния площад в града и скандират "Оставка" за правителството.

Хората изразяват не само несъгласието си с преложения за догодина бюджет на държавата, но и със сегашното управление. Тази вечер желанието на протестиращите е кабинетът да бъде свален, тъй като не работи за интересите на българите, а против тях.

Възгласите "Мафия" и "Оставка" звучат в Бургас почти през цялото време от началото на протеста и в продължение на предходния. Хората издигат лозунги с надписи "Не искам да живея в такава държава", "Позор!", "Мафия - вън", разказва БНТ.

Очаква се протестиращите да се включат и в протестно шествие, което ще премине пред сградата на областната управа.

