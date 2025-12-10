реклама

Протестът: Бургазлии заявиха, че не искат да живеят в такава държава

10.12.2025 / 18:31 0

Редактор: Юлия Георгиева, кадър БНТ

Хиляди бургазлии в момента са централния площад в града и скандират "Оставка" за правителството. 

Хората изразяват не само несъгласието си с преложения за догодина бюджет на държавата, но и със сегашното управление. Тази вечер желанието на протестиращите е кабинетът да бъде свален, тъй като не работи за интересите на българите, а против тях. 

Възгласите "Мафия" и "Оставка" звучат в Бургас почти през цялото време от началото на протеста и в продължение на предходния. Хората издигат лозунги с надписи "Не искам да живея в такава държава", "Позор!", "Мафия - вън", разказва БНТ.

Очаква се протестиращите да се включат и в протестно шествие, което ще премине пред сградата на областната управа. 

 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама